Fransa'da kreş yakınında saldırı: 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 3 kişi bıçaklandı

Fransa'nın Marsilya bölgesindeki bir kreş yakınlarında saldırı düzenlendi. Olayda daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıkası bulunan 18 yaşındaki bir kişi silahla vurularak öldürülürken, 3 kişinin de bıçaklandığı belirtildi.

Fransa'nın Marsilya bölgesindeki bir kreş yakınlarında, kimliği belirtilmeyen şahıs, 18 yaşındaki bir kişiyi silahla vurdu, 3 kişiyi ise bıçakla yaraladı.

Silahla yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden kişinin daha önce uyuşturucu ticareti sebebiyle polis tarafından bilindiği kaydedildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.