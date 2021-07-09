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    Hollanda - koronavirüs

    Hollanda'da vakalar arttı, tedbirler yeniden sıkılaştırıldı

    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
    Avrupa
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    Hollanda'da hükümet Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için önlemlerde yeniden sıkılaştırılmaya gidildiğini açıkladı. Açıklanan tedbirlere göre kafe ve restoranlar gece yarısı ile sabah 06.00 arasında kapalı olacak.

    Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği basın toplantısında, artan vaka sayıları ve yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

    Rutte, yeni tedbirlerin yarın sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

    Disko ve barlar kapatıldı

    Açıklanan tedbirlere göre kafe ve restoranlar gece yarısı ile sabah 06.00 arasında kapalı olacak ve mesafe kuralına göre müşteri alabilecek.

    Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak. Bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak.

    © REUTERS / Piroschka Van De Wouw
    Hollanda'da bir partiye giren 600 kişiden en az 165'inin Kovid-19 olduğu anlaşıldı: Sahte belgeyle girmişler
    Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi 40 saatten 24 saate indirilecek.

    Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mesafe kuralına göre müşteri kabul edecek.

    Rutte: İstemesek de gerekli

    Günlük vaka sayısının öngörülenden çok daha hızlı yükseldiğini belirten Rutte, bazı önlemlerin geri getirilmesine ilişkin "İstemesek de gerekli" dedi.

    Rutte, başka ülkelerin Hollanda'yı kırmızı listeye almasından endişelendiklerini dile getirdi.

    Sağlık bakanı De Jonge, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda özellikle büyük şehirlerde sağlık sektörünün zorlanabileceğini belirtti.

    Muhalefetten eleştiri

    Hollanda'da 26 Haziran'da koronavirüs tedbirleri büyük oranda kaldırılırken maske kullanımı toplu taşıma ve liselerde zorunlu tutulmuştu.

    Hollanda'da muhalefet hükümetin haziranda tedbirleri gevşetmekte aceleci davrandığını düşünüyor.

    © AA
    Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
    Yeni vaka sayıları artmaya başladı

    Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 6 bin 986 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

    Bu rakamın 8 Mayıs'dan bu yana görülen en yüksek rakam olduğu belirtilirken vaka sayılarının bir önceki haftaya göre üç katına çıktığı kaydedildi.

    Ülkede, günlük vaka sayısı haziran ortalarından itibaren 1000'in altında seyrederken bu sayı geçen hafta 3 bin, bugün ise 7 bine yaklaştı.

    Hollanda'da Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakaların en az üçte birini oluşturduğu düşünülüyor.

    Etiketler:
    Mark Rutte, Restoran, Kafe, bar, Salgın, Kovid-19, vaka, koronavirüs tedbirleri, Hollanda
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