Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, hükümetin Kırım’ın geri alınmasının ardından Ruslara yönelik ‘yarımadadan sınır dışı edilmeleri’ de dahil olmak üzere, bir dizi senaryo üzerinde çalıştığını söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, Kırım'ın Ukrayna'ya yeniden bağlanmasının ardından, Kiev'in Rusya anakarasından gelerek yarımadaya yerleşen Rusları sınır dışı edeceği iddiasını yineledi.

Ukrayna 24 televizyonuna konuşan Reznikov, “Yerel halkın asimilasyonu ve yerinden edilmesi durumu var ve bu bir savaş suçudur. Bugün Rusya'dan Kırım’a gelen en az 500 bin kişi var” dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Çongar, Kalançak veya Çaplinka üzerinden gelerek yarımadaya yerleşen Rusların “Ukrayna topraklarında yasadışı bulunmaları nedeniyle sınır dışı edileceklerini” kaydetti.

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Reznikov’un sözlerini ti’ye aldı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Reznikov’un “Rusların Kırım’dan sınır dışı edileceği” şeklindeki sözlerini ti’ye alarak, “Ukraynalı yetkililer Kırım’ı nasıl geri alacaklarını bir türlü açıklamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Puşkov, Telegram kanalından “Rüyalarında kaç kez Donbass'ı temizlediler! Kuban'ı Ukrayna'ya bağladılar. AB üyesi oldular. Şimdi de Rusları Kırım'dan kovma planı yapıyorlar” diye yazdı.

Puşkov, Kiev yetkililerinin yarımadaya yönelik “Kırım kendi kendine bir şekilde Ukrayna’ya döner” şeklinde yorumlanabilecek hesaplarının, onların açıklamalarını anlamsız bir saçmalık ve siyasi palyaçoluğa dönüştürdüğünü kaydetti.

‘Kırım, kendisine yabancı olan Ukrayna’ya asla dönmeyecek’

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov ise, Ukrayna yetkililerinin “Rusların Kırım’dan sınır dışı edileceği” yönündeki açıklamalarını ‘ilkel bir kurgu’ olarak nitelendirerek, bu tür açıklamaların dikkate alınmaması tavsiyesinde bulundu.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Tsekov, “Kiev yetkilileri ne söylediklerine kendileri bile inanmıyor. Bu en son ‘ilkel kurguları’ kesinlikle dikkate alınmayı hak etmiyor. Bu tür söylemler iç siyaset ve milliyetçilerin duygularını okşama amaçlıdır. Kiev yetkililerinin sakinleşme zamanı geldi. Kırım, kendisine yabancı olan Ukrayna’ya asla dönmeyecek” dedi.

Kırım’ın Ukrayna vatandaşları için de bir cazibe merkezi haline geldiğine vurgu yapan Tsekov, “Son yedi yılda yaklaşık yüz bin Ukraynalı yaşamak ve çalışmak için Kırım'a yerleşti” ifadesini kullandı.