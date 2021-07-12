Litvanya, muhalif lider Tihanovskaya’yı Belarus’a iade etmeyi reddetti

Belarus 1 televizyonuna konuşan Başsavcı Şved, Litvanya'nın Belarus'a Tihanovskaya'yı iade etmeyi reddeden belgeler gönderdiğini, belgelerde iade reddi için ‘herhangi bir gerekçe bulunmadığını’ ifade etti.

Şved, “İlgili belgeleri gönderdik ve gönderiyoruz. Sayın Tihanovskaya dışında şimdilik bir tepki görmüyoruz. Gerçekten de Litvanya'nın (Tihanovskaya’yı) iade etmeyi reddettiğine dair belgeler geldi, bunu resmen doğrulayabilirim” diye konuştu.

Belarus'un ceza davalarında sanık olarak geçenlerin iadesi konusunda Rusya ile ‘iyi sonuçlar’ aldığına dikkat çeken Şved, “Hukuki dayanağın olması halinde bu kişiler bize yasalar çerçevesinde teslim ediliyor” ifadelerini kullandı.

Belarus geçen mart ayında Litvanya’dan Tihanovskaya’yı iade etmesini talep etmişti. Belaruslu muhalif lider, yasadaki anayasal düzeni devirmeye yönelik çağrıları içeren madde uyarınca uluslararası çapta aranan kişiler listesine alınmıştı. Litvanya Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin siyasi mültecileri otoriter rejimlere iade etme niyetinde olmadığını açıklamıştı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerde bulunuyor.

Batılı ülkeler de hem açıklamaları hem de yaptırım uygulamaları ile bu süreçte açık bir biçimde Tihanovskaya’nın yanında yer aldı. Tihanovskaya, hâlâ seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya'da yaşıyor.