Belarus Nükleer Güç Santrali'nde birinci reaktör elektrik şebekesinden koptu

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Standart algoritmaya göre reaktör tesisinin gücü düşürüldü. Elektrik jeneratörünün kapanmasının nedenleri belirlenmeye çalışılıyor. Tespit edilen nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra güç ünitesi yeniden şebekeye bağlanacak" dendi.

Nükleer santraldeki ve gözlem alanındaki radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığının altı çizildi.

Ana tasarımcısı ve yüklenicisi Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom olan Belarus NGS'nin 3+ nesil VVER-1200 reaktörlü ilk güç ünitesi, kasım ayında ilk kez şebekeye bağlanmıştı.

Belarus NGS, en büyük Rusya-Belarus ekonomi projesi olma özelliği taşıyor. Santral, haziran başında birinci reaktörün işletme lisansını almıştı.