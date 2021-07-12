Alman hükümeti: Kuzey Akım-2 konusunda ABD ile diyaloğu sürdürüyoruz

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik tutumunu değerlendirdi.

Seibert, açıklamasında "Kuzey Akım-2, daha evvel defalarca belirttiğimiz gibi ABD ile müzakere ettiğimiz bir konu. Yalnızca bu müzakerelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Bu ekonomik bir projedir; siyasi sonuçlarını daha önce birçok kez konuştuk. Bu durum biliniyor" dedi.

Öte yandan basın toplantısında söz alan Almanya Enerji Bakanlığı'ndan bir sözcü, boru hattının inşası için tüm izinlerin yıllar önce verildiğini anımsattı.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.