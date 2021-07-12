Sırbistan Sağlık Bakanlığı: Sputnik V, en az yan etkiye yol açan aşı

Sırbistan Sağlık Bakan Yardımcısı Jerlek, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin diğer aşılara kıyasla en az yan etkiye yol açtığını ifade etti.

Sırbistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mirsad Jerlek, Sputnik'e verdiği demeçte ülke genelinde aşılamada kullanılan aşıların arasında Sputnik V’nin en az yan etkiye yol açtığını ifade etti.

Halkın yaklaşık yüzde 50’sinin aşılandığı Sırbistan’da Rus aşısının yanı sıra Sinopharm, Pfizer ve AstraZeneca aşılarının da kullanıldığını hatırlatan Jerlek, "Kullanılan dört aşının hiçbirinde ciddi yan etki oluşmadı. Özellikle Sputnik V'ye gelince, bir başka aşı ile birlikte en az yan etkiye yol açtı, çok kaliteli bir aşıdan bahsediyoruz, bu nedenle onu üreteceğimiz için gururluyuz" diye konuştu.

Sırp yetkili, en az yan etkiye yol açan ikinci aşının adını ise açıklamadı.

Sırbistan'ın ‘Rusya'daki dost ve kardeşlerden’ aldığı aşının tüm dozlarının kullanıldığı bilgisini veren Jerlek, başkent Belgrad’daki Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü'nde paketlenen ilk Sputnik V aşılarının pek yakında çıkmasının, aşının geliştiricisi olan Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü’nün ilk numunelerin kalitesini çok yakında doğrulamasının beklendiğini vurguladı.

Sırbistan halkının yetişkin kısmının yüzde 48’i ikişer doz aşı ile aşılanmış durumda. Sputnik V aşısı yaptıran kişilerin genele göre oranı yaklaşık yüzde 25.

Yetkililer, bağışıklık kazanma oranı yalnızca yüzde 17.4 olan 17-30 yaş arasındaki gençler arasında aşılamayı artırmayı planlıyor.

Sırbistan, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V’yi ocakta kullanmaya başlamıştı. 4 Haziran'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile Sputnik V’nin Sırbistan’daki üretiminin startını vermişti. Böylece Sırbistan, Rus aşısını üretmeye başlayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.