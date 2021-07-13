Belarus medyası: Saptanan terör hücrelerinin tüm mensupları gözaltında

Belarus'ta saptanan ve yurt dışından kontrol edilen ‘uyuyan’ terör hücreleri ile alakalı kişilerin tamamının gözaltına alındığı ve ifade verdiği bildirildi.

Belarus devlet televizyonu ONT’nin Devlet Güvenlik Komitesi’ne (KGB) atıfla aktardığına göre, ülke genelinde saptanan ve yurt dışından kontrol edilen ‘uyuyan’ terör hücreleri ile alakalı kişilerin tamamı gözaltına alındı ve itiraf nitelikli ifade veriyor.

Haberde, “Yurt dışından kontrol edilen terör hücrelerinde yer alan tüm kişiler gözaltına alındı ve itiraf nitelikli ifadeler veriyor. Televizyonumuz bu konuda Belarus Devlet Güvenlik Komitesi tarafından bilgilendirildi. Şu anda çok yönlü soruşturma eylemleri devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede ‘uyuyan’ terör hücrelerinin, sözde savunma timlerinin saptandığını, söz konusu hücrelerin Almanya, ABD, Polonya, Litvanya gibi Batı ülkelerinin ve ayrıca Ukrayna bağlantılı olduklarını açıklamıştı. Belarus lideri, bu birimlerin amacının şiddet kullanımlı iktidar değişikliği olduğunu, timlerin Almanya vatandaşı olan bir kişiye ait Telegram kanalı üzerinde bir araya geldiklerini anlatmıştı.

Bu açıklamanın ardından Belarus KGB’si, ülke genelinde radikal meyilli Telegram katılımcılarının temizlemeye yönelik geniş çaplı operasyon yürütüldüğünü duyurmuştu.