Lufthansa anonslarından 'bayanlar ve baylar' ifadelerini çıkarıyor

Cinsiyet-nötr uygulamaya geçen havayolu şirketleri arasında son olarak Lufthansa da katıldı. Alman havayolu şirketi, uçuş anonslarında 'bayanlar ve baylar' yerine 'Değerli misafirler' ifadesini kullanacak.

Lufthansa, anonslarında cinsiyet ayrımı gözeten ifadeleri kullanmaya son verdiğini duyurdu.

Yolcular artık uçuş anonslarında 'bayanlar ve baylar' yerine 'Değerli misafirler' veya 'Günaydın/İyi Günler' gibi selamlama ifadeleri duyacak.

Biletlerde üçüncü cinsiyet seçilebilecek

Buna ek olarak Lufthansa ile uçanlar, bilet alırken 'Kadın' veya 'Erkek' seçenekleri hariç cinsiyet belirtebilecek.

Değişiklik, Lufthansa uçuşlarının yanı sıra Lufthansa'nın yan kuruluşları olan İsviçre, Avusturya, Brüksel ve Eurowings uçuşlarında da kademeli olarak uygulanacak. Şirket, AFP'ye yaptığı açıklamada, değişikliğin cinsiyete ilişkin "toplumda haklı olarak yürütülen tartışmaya" bir yanıt olduğu ve "tüm konuklara değer verme arzusundan" geldiğini belirtti.

Lufthansa sözcüsü ise, Haziran ayında Business Insider'a yaptığı açıklamada şirket içi iletişimde de cinsiyet eşitliği sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan, şirketin sosyal medya hesaplarındaki logoları Onur Haftası'nda LGBTIQ+ bayrağını simgeleyen gökkuşağı rengine çevirdiği ve henüz değiştirmediği görüldü.

Avustralya hava yolu şirketi Qantas, Mart 2018’de 'Kapsayıcılık Ruhu' girişimi çerçevesinde cinsiyet referanslarını kaldırmıştı.

2019'da Air Canada, 2020'de ise Japon Havayolları cinsiyet-nötr uygulamaya geçmişti. İngiltere’nin en büyük ucuz havayolu şirketi Easyjet de Aralık 2019’da bir yolcunun şikâyeti üzerine 'Bayanlar ve baylar' hitabını kaldırmıştı.

2019 yılının mart ayında ABD hava yolu şirketi United, dünyada bilet rezervasyonlarında bay ve bayan unvanlarına ek olarak cinsiyet belirtmeme seçeneği de getiren ilk şirket olmuştu. Ancak yolcuların seçiminin pasaport ve kimlik kartlarındaki seçimle uyuşması gerekiyor.

United’ın ardından American, Delta, Southwest ve Alaska Hava Yolları da aynı uygulamaya geçme kararı almıştı.