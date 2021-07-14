Rusya, 24 Temmuz’dan itibaren Fransa ve Çekya ile uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, 24 Temmuz’dan itibaren Fransa ve Çekya ile uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin bugünkü toplantısından sonra yapılan açıklamada, Rusya’nın 24 Temmuz’dan itibaren Fransa ve Çekya ile uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan görüşmenin sonuçlarına göre ve münferit ülkelerdeki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 24 Temmuz 2021'den itibaren aşağıdaki ülkelerle karşılıklı olarak düzenli uçak seferlerine yeniden başlaması kararlaştırıldı: Moskova - Paris ve Moskova - Nice rotalarında, her rotada haftada 4 uçuş sıklıkta, St. Petersburg - Paris ve St. Petersburg - Nice rotalarında, her rotada haftada 2 uçuş sıklıkta Fransa; Moskova - Prag rotasında haftada 4 uçuş sıklıkta Çekya” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüsle mücadele merkezi ayrıca vatandaşlara, kendilerini koronavirüs enfeksiyonundan korumak için yabancı ülkelere uçmadan önce aşı olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Şu anda Rusya yaklaşık olarak 50 ülkeyle uçak seferlerini yeniden başlatmış bulunuyor.