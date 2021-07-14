Ukrayna'da parlamento binası önünde asker emeklileri ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı

Kiev’de Yüksek Rada binasının önünde toplanan asker emeklileri, maaşlarının gözden geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Yaklaşık bin gösterici ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Ukrayna 24 televizyonunun aktardığına göre Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinden asker emeklileri, bu sabah itibarıyla Rada binasının önünde toplanmaya başladı. Göstericilerin görüşmek istediği Yüksek Rada Başkanı Dmitriy Razumkov, karşılarına çıkmadı.

Habere göre göstericiler, metal setleri yıktı ve parlamento giriş kapısına ulaşmaya çalıştı, fakat güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Göstericilerin bir kısmı ise milletvekillerinin sıklıkla konakladığı Kiev Otel binasına doğru yürüdü.

Rus basınının aktardığı üzere asker emeklileri, hükümet binasının ve devlet başkanlığı ofisinin önünde de protestolar planlıyor.