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    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp

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    • Bild gazetesine göre, polis binalarının çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.
    • Polis sözcüsü, İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği birçok yer var. Henüz elimizde çok net bir tablo yok, çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor dedi.
    • Etkilenen bazı bölgelere, suların yükselmesi nedeniyle, sadece hava yoluyla ulaşılabildiği belirtiliyor.
    • İnsanlara evden çıkmama uyarısı yapılırken, Hagen kentindeki enkazlarının kaldırılması için ordunun bölgeye gönderildi.
    • Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta da bazı bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.
    © REUTERS / WOLFGANG RATTAY
    Bild gazetesine göre, polis binalarının çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202107151044971573-almanyada-sel-nedeniyle-6-bina-coktu-9-olu-70-kayip/

    Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle6 binanın çöktüğü, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin arandığı belirtildi.

    Etiketler:
    Kayıp, Sel, Almanya
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      Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 30 kişi aranıyor

      Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.

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      01:59 15.07.2021

      'Karadeniz ülkeleri, bölgedeki NATO tatbikatlarına karşı'

      Yazarı

      Karadeniz’de NATO’nun gerçekleştirdiği Deniz Esintisi 2021 tatbikatının yankısı sürerken bu kez aynı bölgede başlatılan Cossack Mace 2021 tatbikatını yorumlayan Rus uzman Boldırev, bu tür tatbikatların istikrar ve güvenliği sağlamak için değil, yeni bir gerilim dalgası yaratmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

    Multimedya
    Almanya - sel
    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp
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