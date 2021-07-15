Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp

Karadeniz’de NATO’nun gerçekleştirdiği Deniz Esintisi 2021 tatbikatının yankısı sürerken bu kez aynı bölgede başlatılan Cossack Mace 2021 tatbikatını yorumlayan Rus uzman Boldırev, bu tür tatbikatların istikrar ve güvenliği sağlamak için değil, yeni bir gerilim dalgası yaratmak amacıyla yapıldığını ifade etti.