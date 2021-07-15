Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle6 binanın çöktüğü, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin arandığı belirtildi.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Türkiye’den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını duyurdu.
Kiev Küresel Araştırmalar Merkezi Direktörü Oksana İşuk, Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile TürkAkım nedeniyle yaşanan zararlar ve güney gaz transiti üzerinden oluşan kayıplarla ilgili tazminat görüşmeleri yapması gerektiğini söyledi.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.
Karadeniz’de NATO’nun gerçekleştirdiği Deniz Esintisi 2021 tatbikatının yankısı sürerken bu kez aynı bölgede başlatılan Cossack Mace 2021 tatbikatını yorumlayan Rus uzman Boldırev, bu tür tatbikatların istikrar ve güvenliği sağlamak için değil, yeni bir gerilim dalgası yaratmak amacıyla yapıldığını ifade etti.
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