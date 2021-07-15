4 Ukrayna vatandaşı, İskenderun Limanı'nda uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu bir geminin Türkiye'de gözaltına alındığını ve 4 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalandığını açıkladı.

Nikolenko, "10 Temmuz'da Türk kolluk kuvvetleri, İskenderun Limanı'nda Liberya bandıralı MSC CAPUCINE R gemisini gözaltına aldı. Mürettebat, 24 Ukrayna ve 1 yabancı ülke vatandaşından oluşuyordu. Bir sonraki gün İskenderun savcısı, gemi kaptanı ile üç yardımcısını gözaltına aldı. Hepsi Ukrayna vatandaşı. Bu kişilere uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması yöneltildi" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin gözaltına alınan kişilere konsolosluk yardımı sunduğunu belirten Nikolenko, "Vatandaşlarımıza avukat ve tercüman temin edildi. Konsolosluk çalışanları, vatandaşlarımızın aileleriyle iletişim kuruyor. Diplomatik temsilciliğimiz Türk tarafına başvurarak soruşturma materyallerine erişim edinme ve Ukraynalı denizcileri ziyaret etme talebinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Diğer mürettebat üyelerinin gemide kalmaya devam ettiğini bildiren Nikolenko, bu kişilerin tanık olarak sorguya çekildiğini anlattı.