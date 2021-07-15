Geçen hafta başından vurulan Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti

Hollanda’da yeraltı dünyasının suçlularını haberleştiren, ülkenin en bilinen suç muhabirlerinden gazeteci Peter R. de Vries, geçen hafta başından vurulmasının ardından bugün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hollanda'nın en iyi suç muhbirlerinden biri olarak bilinen ve geçen hafta Amsterdam'ın şehir merkezinde başından vurulan gazeteci Peter R. de Vries yaşamını yitirdi.

RTL News, hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ailesinden ise "Peter, sonuna kadar mücadele etti ancak savaşı kazanamadı” açıklaması yapıldı.

'Yeraltı dünyası' hakkında birçok cesur habere imza atan gazeteci, bir televizyon programına çıktıktan sonra saldırıya uğramıştı.

De Vries hastanede yaşam mücadelesi verirken, polis, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Ancak cinayetin nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberleştirdiği suçlularının birinin olası hedefi olarak görülen de Vries, iki sene önce yaptığı bir açıklamada, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından iade edilen, organize suç örgütü lideri olduğu ifade edilen Ridouan Taghi'nin 'ölüm listesinde' olduğunu belirtmişti.

Ülkenin güneyindeki Vught kasabasında, yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Ridouan, 16 şüpheliyle birlikte yargılanmayı bekliyor.