Almanya ve Belçika'da sel: 48 ölü

Almanya ve Belçika'da aşırı yağış ve sonrasında meydana gelen sel nedeniyle köyler, şehirler su altında kaldı. Almanya'da en az 42 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayıp. Belçika'da da 6 kişi sele kapılarak yaşamını yitirdi.

Alman Haber Ajansı'nın Köln polisine dayandırdığı haberine göre, sel ve su baskınlarından dolayı Köln bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye çıktı.

Polisin 15 kişinin Euskirchen, 3’ünün Rheinbach, 2 kişinin de Köln şehrinde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştığı aktarılan haberde, tespit edilen cesetlerin hepsinin henüz çıkarılamadığı belirtildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının da 18'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca daha önce Sauerland bölgesinin yanı sıra Solingen ve Kamen şehirlerinde 4 kişinin su baskınlarında öldüğü açıklanmıştı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Belçika'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

Belçika'da ise, birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ülkenin özellikle doğusunda dün gece artan ve bu sabah devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Liege, Verviers ve Spa gibi kentlerde acil durum ilan edildi.

VIDEO: 🇧🇪 The Belgian town of Purgatoire, near #Verviers and the border with Germany, has been flooded after several days of heavy rain caused rivers in the French-speaking region of Wallonia to burst their banks pic.twitter.com/I3jxGjdifd — AFP News Agency (@AFP) July 15, 2021

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Verviers'de 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla selde ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Liege'de ise 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Liege kentinde yetkililer, şehirde yaşamayanların bölgeyi terk etmelerini istedi. Christine Defraigne, kentten geçen Meuse Nehri yakınında ikamet edenlerin yüksek katlara çıkmasını istedi.

Yetkililer, nehir suyunun 1.5 metre yükselmesinin beklendiği, Meuse üzerindeki bazı köprülerin su altında kalabileceği ve yıkılabileceği endişesini dile getirdi.

Liege yakınındaki Pepinster kasabasında sel nedeniyle en az 10 evin çöktüğü belirtildi. Belçika'daki Liege, Namur, Limburg gibi bölgelerin yanı sıra acil durum ilan edilen Lüksemburg'da da selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki bazı köyler de boşaltıldı.

Meteoroloji yetkilileri, Belçika'da aşırı yağışların gün boyunca devam edeceğini açıkladı.