Estonya, Rusya Büyükelçiliği’nin çalışanlarından birini sınır dışı edecek

Tallin’deki Rusya Büyükelçisi Aleksandr Petrov’un Estonya Dışişleri’ne çağrıldığı ve kendisine, büyükelçilikte çalışan Rus diplomatlardan birisinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiği belirtildi.

Estonya Dışişleri yetkilileri, St. Petersburg’daki konsolosları Mart Lyatte’nin Rusya’dan sınır dışı edilmesine karşılık olarak, Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatik personelden birisinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Söz konusu kararın, Estonya Dışişleri’ne çağrılan Rusya Büyükelçisi Aleksandr Petrov’a bir nota ile iletildiği kaydedildi.

Estonya’nın St. Petersburg’daki konsolosu Lyatte 6 Temmuz’da, gizli bilgiler içeren birtakım belgeleri teslim aldığı sırada Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB tarafından suçüstü yakalamıştı. Bunun ardından Rusya Dışişleri tarafından istenmeyen kişi ilan edilip sınırdışı edilmişti.