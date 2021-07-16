Paris Temyiz Mahkemesi, IŞİD'e haraç veren Lafarge firmasına yönelik nihai suçlamayı eylülde açıklayacak

Liberation gazetesinin haberine göre mahkeme, 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında IŞİD'in de bulunduğu örgütlere 13 milyon euro haraç ödemekle suçlanan Lafarge'a 'insanlığa karşı suça ortak olmak' suçlaması yöneltilmesi hakkındaki kararını eylül ayında açıklayacak.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın yönetim kurulu başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler 'teröre finansman sağlamak' ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen 'insanlığa karşı suçlara ortak olmak' suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Temyiz Mahkemesi'ne taşımıştı.

Notta, Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD ile anlaşma yaptığı, sonraki aylarda fabrikayı ele geçiren IŞİD'in Lafarge'a ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği bilgisi yer aldı. Notta, anlaşmayla sağlanan iznin belli bir ücret karşılığı alındığı ifade edildi.

Haberde, anlaşma tarihinde Lafarge'ın Suriye'nin kuzeyindeki Celebiye'de bulunan çimento fabrikasının kontrolünü halen elinde tuttuğu, örgütün fabrikayı 2014 Eylül ayında ele geçirdiği vurgulanmıştı.