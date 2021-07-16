İtalya'da uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış evin çatısına düştü

İtalya'nın Sardinya adasında uçakla uyuşturucu teslimatı yapmak isteyen kaçakçılar, 9 milyon euro'luk kokaini yanlış evin çatısına düşürünce polis harekete geçti. Uçağın pilotu yakalanırken, kokaini pilota temin edenler ve alıcılar aranıyor.

Baratili San Pietro kasabasındaki ev sahipleri geçen mart ayında, çatılarına düşerek güneş panellerini kıran çantayı fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis, çantanın içerisinde 9 milyon euro değerinde, 8.5 kilogram saf kokain olduğunu belirledi.

Aeromobile in volo a bassa quota lancia un borsone con circa 8,5 kg di cocaina, ma la consegna non va a buon fine. Le indagini condotte dai #Carabinieri di Oristano, supportati dagli Elicotteristi di Elmas, hanno portato ad arrestare il pilota dell’aereo e responsabile del reato. pic.twitter.com/mouYhwMW9B — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) July 15, 2021

​Polisin 4 ay süren araştırmalarının ardından uçağın pilotu Francesco Rizzo yakalandı.

Uyuşturucuyu önceden belirlenen bir noktada alıcılara teslim etmek isterken yanlış yerde aşağı attığı tahmin edilen 28 yaşındaki pilot, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor.

Ayrıca, pilotun olay sırasında oldukça alçaktan uçarak radara girmediği belirlendi.

Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi için ise çalışmalar devam ediyor.

Olay İtalyan basınında da büyük yankı uyandırırken gazeteler, Sardinya adasını Güney Amerika'ya benzeterek haberi 'Gökten kokain yağdı' gibi başlıklarla verdi.