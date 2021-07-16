Kanada'daki sınır kısıtlamaları Kovid-19 aşısı olanlar için kaldırılıyor

Kanada’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkeye girişlerde konulan kısıtlamaların, virüse karşı tam aşı olanlar için kaldırılacağı açıklandı.

Kanada Başbakanlık Ofisi, Başbakan Justin Trudeau’nun eyalet başbakanları ile gerçekleştirdiği Kovid-19 durum güncellemesi görüşmeleri sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşlarının ağustos ayı ortalarından, diğer ülke vatandaşlarından aşıları tam olanlarınsa eylül ayının ilk haftasından itibaren karantina kuralları olmaksızın ülkeye giriş yapabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan, mevcut pozitif aşılama oranımız ve halk sağlığı koşullarımız devam ederse, Kanada'nın eylül ayı başından itibaren tüm ülkelerden tam olarak aşılanmış yolcuları kabul edebilecek konumda olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

Açıklamanın, ABD vatandaşları ve yeşil kart sahibi göçmenleri içeren bölümünde ise "Başbakan, ABD ile sınırları yeniden açma planları hakkında devam eden görüşmelere dikkati çekti ve ağustos ortasından itibaren tam aşılı ABD vatandaşlarının ve (ABD'de) daimi ikamet edenlerin Kanada'ya girişlerine izin vermeye başlayabileceğimizi belirtti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD’den Kanada’ya girişlerde tam aşılamanın delili olarak herhangi bir belge istenip istenmeyeceğine dair bilgi yer almadı.

ABD, aşı pasaportu türü bir uygulamayı, tartışmaların başladığı günlerde "mahremiyet ihlali" gerekçesiyle reddetmişti.

Salgının başlamasından itibaren sınır kısıtlamaları konulan Kanada’da, daha önce yapılan resmi açıklamada, ABD-Kanada sınırının 21 Temmuz 2021 tarihe kadar zorunlu olmayan ziyaretlere kapalı kalacağı duyurulmuştu.

Kanada’da vatandaş ve göçmen olanlardan tam aşılarını yaptıranlar için, 14 günlük ev ve 3 günlük otel karantinası uygulaması, 5 Temmuz 2021 günü kaldırılmıştı.

Kanada’da, aşılama çalışmaları sonrası önemli ölçüde gerileyen Kovid-19 göstergeleri nedeniyle bir süreden beri ABD sınır geçişlerinin başlaması yönünde kamuoyu baskısı yaşanıyor.