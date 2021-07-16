Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

Fransa'nın en fazla turist çeken sembollerinden Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatılmıştı. Kule, 9 ay aranın ardından bugün yeniden ziyarete açıldı.
Kuleye çıkmak isteyen turistler, gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
🇫🇷 Ça y est ! Après plus de 8 mois de fermeture je rouvre enfin mes portes. Quelle joie de vous retrouver 🤗— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) July 16, 2021
🇬🇧 That's it ! After more than 8 months of closure I finally reopen my doors. It's so great to see you again 🤗#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/T7hmz1wXGp
Kulenin günlük kapasitesi sosyal mesafe kuralı kapsamında bin 300 kişi ile sınırlandırıldı.
Kule ziyaretlerinde önümüzdeki haftadan itibaren negatif PCR testi istenecek.
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