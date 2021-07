Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

🇫🇷 Ça y est ! Après plus de 8 mois de fermeture je rouvre enfin mes portes. Quelle joie de vous retrouver 🤗



🇬🇧 That's it ! After more than 8 months of closure I finally reopen my doors. It's so great to see you again 🤗#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/T7hmz1wXGp