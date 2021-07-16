'Merkel, Rusya'yı Ukrayna'ya tercih etti'

Ukraina 24 televizyonuna demeç veren Arestoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Almanya ziyaretinin ve Alman yönetimiyle yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasını eleştirdi.

Arestoviç, "Merkel yedi yıl direndi ancak sonunda Ukrayna'nın çıkarlarından Rusya lehine vazgeçti" dedi.

Zelenskiy'in Kuzey Akım 2'nin inşası ve 'Steinmeier formülünün' uygulanması da dahil bir dizi konusu konuda Merkel'le ortak dil bulamadığını belirten Arestoviç, "Basın toplantısı sırasında nazik açıklamalar, yalnızca tartışma yaşanmaması içindi" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Çin'in nüfuzunun artmasından endişe duyduğunu ve Rusya'yla anlaşmaya hazır olduğu görüşünü dile getiren Arestoviç, "Anladığım kadarıyla Almanlar bunu ulusal çıkarların korunması olarak görüyor. Bunun Ukrayna için bedeli ağır olabilir, ABD Başkanı Biden'ın çevresinde bile bu tür kişiler var" diye ekledi.