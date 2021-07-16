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    İngiltere'de koronavirüs

    İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti: 'Hastaneye yatış sayıları korkutucu seviyelere ulaşabilir'

    © REUTERS / PETER CZIBORRA
    Avrupa
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    İngiltere'de son 24 saatte 51 bin 870 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Hükümetin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde 'oldukça korkutucu seviyelere ulaşabileceği' uyarısında bulundu.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 128 bin 642'ye yükseldi.

    Son 24 saatte 51 bin 870 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 55 bin 761 vakanın saptandığı 15 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 332 bin 371'e çıktı.

     

    'Başımızın belaya girebileceği gerçeğini hafife almamamız gerek'

    İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty ise ülkesinin Kovid-19 salgınında henüz kritik safhayı atlatmadığına işaret ederek, halkın 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasına dikkatle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

    Hastanelerde Kovid-19 hasta sayısının her 3 haftada 2'ye katlandığını ve bu eğilimin devam ettiği takdirde hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceğini söyleyen Whitty şu ifadeleri kullandı:

    "Şaşırtıcı ve hızlı şekilde başımızın belaya girebileceği gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda henüz çığırından çıkmış değiliz. Aşı programı, ilaçlar ve daha birçok şey sayesinde çok daha iyi durumdayız."

    Başbakan Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

    İngiltere'de daha önce ocak ayından beri kayda geçen en yüksek günlü vaka 14 Temmuz'da 42 bin 302 olarak kaydedilmişti. 

    İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Bu kapsamda, Kovid-19 önlemleri bağlamında yasal maske zorunluluğu gibi tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

    Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açmıştı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, İngiltere
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