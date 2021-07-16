'Hollandalılar Sputnik V'ye olumlu bakıyor ve bu aşıdan olmak için EMA'nın kararını bekliyor'

Rusya'nın Amsterdam Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda'da Rus Sputnik V aşısına yaklaşımın iyi olduğunu ve Rus aşısı olmak isteyenlerin Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararını beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın Amsterdam Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda'da halkın Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısına nasıl baktığını anlattı.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şulgin, "Burada aşımıza yönelik iyi bir tutum söz konusu, çok sayıda olumlu makale yayınlandı ancak herkes, aşımızı onaylaması gereken EMA'nın kararını bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, çok sayıda kişinin bu aşıdan olmak isteyeceğini düşünüyorum" dedi.

Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusuna değinen Şulgin, Hollanda'nın kararının Brüksel'in tutumuna bağlı olacağını kaydetti.

Rus diplomat, "Hollandalılar, Brüksel'in aldığı kararlara göre hareket ediyor. Dolayısıyla eğer Avrupa Komisyonu ve AB'deki yapılar ortak bir sertifika uygulamaya karar verirse, Hollanda da bu çağrıları dikkate alacak" ifadelerini kullandı.

Şulgin, kısa süre önce kısıtlamalar iptal edilmeye başlanmasına rağmen Hollanda'da salgınla ilgili durumun hâlâ daha zor olduğunun altını çizdi.