Kayıt
00:55 18 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Çekya Dışişleri Bakanlığı binası

    Çek gazeteci: Vrbetice davası, ülkenin başını derde sokacak

    © REUTERS / David W Cerny
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044330066_0:133:1800:1146_1200x675_80_0_0_088f3d875a48b9894036fca1e888a268.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202107181044990882-cek-gazeteci-vrbetice-davasi-ulkenin-basini-derde-sokacak/

    Çek ve Slovak web sitesi Časopis argument yazarlarından Ivo Şebestik, Çek yetkilileri Rusya ile bağları koparmakla eleştirdi ve Vrbetice davasıyla ilgili anlaşmazlığın ülkenin başını derde sokacağını yazdı.

    Sitede yayınlanan yazıda, Çekya yönetimi Rusya ile bağları koparmaya yönelik politikasından dolayı eleştirildi ve 2014'te Vrbetice'deki silah deposunda meydana gelen patlama olayının Moskova için değil, Prag için baş ağrısı olacağı savunuldu.

    Prag’ın 2014'te Vrbetice'deki silah deposunda meydana gelen patlama olayı ile ilgili Moskova’ya asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Şebestik, Çekya’nın olmayan kanıtlara dayanarak üç büyük güçten biriyle ilişkileri kötüleştirmek için adımlar attığını, Rusya ile diyaloğun yeniden başlaması için çeşitli koşullar koyduğunu ve tazminat talebinde bulunduğunu vurguladı.

    Prag'daki bazı çevrelerin dışarıdan destek alarak Moskova ile ilişkileri kasıtlı olarak en alt düzeyde tutmaya çalıştığına dikkat çeken yazar, bu davranışı ulusal ve devlet çıkarlarına yönelik sabotaj olarak tanımladı, bu kişilerin de Çek halkının yalnız, terk edilmiş, çaresiz ve tamamen Batılı güçlere ve onların büyük sermayelerine bağımlı kalmasını istediklerini ifade etti.

    Çekya’nın, kendisinden kıyaslanamayacak kadar büyük, güçlü, zengin ve uluslararası arenada muazzam etkiye sahip bir ülkeyi karşısına alarak yanlış yaptığını savunan yazar, aslında depolarda tam olarak neyin depolandığını ve mühimmatla neler yapıldığını, yetkililerin bunu kontrol edip etmediklerini bulmanın gerekli olduğunu kaydetti. Şebestik ayrıca satılan silahların nereye gönderildiğinin ve bu anlaşmaların yasal olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

    Çekya Başbakanı Andrej Babis
    © AP Photo / Julien Warnand
    Çekya Başbakanı Babis: Rusya ile tırmanan gerilimi azaltmalıyız
    Çek yazar, "Vrbetice davası ile ilgili soruşturmanın Rusya Federasyonu'nun değil de Çek Cumhuriyeti'nin başını derde sokacağını varsaymak oldukça yerinde. Eskiden buna ‘kirli çarşaflar’ diyorlardı. Onlar evde yıkanmalı ve dışarıda gösterilmemeli" ifadelerini kullandı.

    Ne olmuştu?

    Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamış, Prag’daki Rus Büyükelçiliği’nin 18 çalışanını sınır dışı edilmişti.

    Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

    Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

    Etiketler:
    Tazminat, Patlama, Andrej Babis, Vrbetice, Rusya, Çekya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya - sel
    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp
    Karikatür
    ABD Hava Kuvvetleri’nin elindeki F-35’lerin yüzde 15’inin motoru çalışmıyor
    İnfografik
    Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet