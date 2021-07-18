Çek gazeteci: Vrbetice davası, ülkenin başını derde sokacak

Çek ve Slovak web sitesi Časopis argument yazarlarından Ivo Şebestik, Çek yetkilileri Rusya ile bağları koparmakla eleştirdi ve Vrbetice davasıyla ilgili anlaşmazlığın ülkenin başını derde sokacağını yazdı.

Sitede yayınlanan yazıda, Çekya yönetimi Rusya ile bağları koparmaya yönelik politikasından dolayı eleştirildi ve 2014'te Vrbetice'deki silah deposunda meydana gelen patlama olayının Moskova için değil, Prag için baş ağrısı olacağı savunuldu.

Prag’ın 2014'te Vrbetice'deki silah deposunda meydana gelen patlama olayı ile ilgili Moskova’ya asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Şebestik, Çekya’nın olmayan kanıtlara dayanarak üç büyük güçten biriyle ilişkileri kötüleştirmek için adımlar attığını, Rusya ile diyaloğun yeniden başlaması için çeşitli koşullar koyduğunu ve tazminat talebinde bulunduğunu vurguladı.

Prag'daki bazı çevrelerin dışarıdan destek alarak Moskova ile ilişkileri kasıtlı olarak en alt düzeyde tutmaya çalıştığına dikkat çeken yazar, bu davranışı ulusal ve devlet çıkarlarına yönelik sabotaj olarak tanımladı, bu kişilerin de Çek halkının yalnız, terk edilmiş, çaresiz ve tamamen Batılı güçlere ve onların büyük sermayelerine bağımlı kalmasını istediklerini ifade etti.

Çekya’nın, kendisinden kıyaslanamayacak kadar büyük, güçlü, zengin ve uluslararası arenada muazzam etkiye sahip bir ülkeyi karşısına alarak yanlış yaptığını savunan yazar, aslında depolarda tam olarak neyin depolandığını ve mühimmatla neler yapıldığını, yetkililerin bunu kontrol edip etmediklerini bulmanın gerekli olduğunu kaydetti. Şebestik ayrıca satılan silahların nereye gönderildiğinin ve bu anlaşmaların yasal olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Çek yazar, "Vrbetice davası ile ilgili soruşturmanın Rusya Federasyonu'nun değil de Çek Cumhuriyeti'nin başını derde sokacağını varsaymak oldukça yerinde. Eskiden buna ‘kirli çarşaflar’ diyorlardı. Onlar evde yıkanmalı ve dışarıda gösterilmemeli" ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamış, Prag’daki Rus Büyükelçiliği’nin 18 çalışanını sınır dışı edilmişti.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.