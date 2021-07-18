Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına ilişkin, "Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AB Adalet Divanı'nın açıklamasına tepki gösterdi.

Paylaşımında "Din özgürlüğü kavramı artık Müslümanları kapsamıyor mu?" diye soran Kalın, "Avrupa Adalet Divanının iş yerinde başörtüsüyle ilgili kararı Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır" ifadesini kullandı.

The decision by the European Court of Justice on headscarf in the workplace is another blow to the rights of Muslim women with headscarf and will play right into the hands of those warmongers against Islam in Europe.

Does the concept of religious freedom now exclude Muslims?! — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 18, 2021

Şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine karar verilmişti

Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.