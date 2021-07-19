İsrail'in casus yazılım ihracatı skandalı: 1000 vatandaşı Fas tarafından hedef alınan Fransa hükümeti 'şoke oldu'

Pegasus skandalının diğer yüzünde Fransa'nın gazeteciler dahil 1000 vatandaşının eski sömürge Fas tarafından hedef alındığı da ortaya çıktı. Fransız hükümet sözcüsü 'şoke edici' tepkisini verdi.

İsrailli şirket NSO Group'un hükümetlere sattığı Pegasus casus yazılımıyla binlerce gazeteci, aktivist ve muhalife dinleme-takip yapılması skandalının arka yüzünde, 1000'den fazla Fransa vatandaşının Fas tarafından Pegasus'la hedef alınması da var. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Pegasus ifşaatını 'şoke edici' diye nitelerken, doğruluğunun kanıtlanması gerektiğini söyledi.

#UPDATE France said on Monday it was outraged over allegations that Morocco's intelligence services used Israeli malware to spy on dozens of French journalists, calling revelations in the media "extremely shocking" https://t.co/d5FHjr6Y5g #Pegasus pic.twitter.com/bTHMwioPb0 — AFP News Agency (@AFP) July 19, 2021

Pegasus'un onlarca ülkede hedef aldığı 50 bini aşkın kişi içinden 1000'den fazla Fransa vatandaşı çıkmasının ardından France Info'ya değerlendirmelerde bulunan Attal, "Bunlar kesinlikle şoke edici olgular ve eğer kanıtlanırlarsa son derece vahimler" dedi. Sözcü, hükümetin kendi incelemelerini yapacağını ve ona göre açıklama talep edeceğini belirtti.

Pegasus araştırmasına katılan medya kuruluşlarından olan France Info, Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından gazeteciler dahil en az 1000 vatandaşının siber casuslukta hedef alındığını, ancak bunun için Pegasus satın alan müşterinin Fransa değil Fas olduğunu duyurmuştu.

Hedef alınanlar arasında Fas'taki insan hakları ihlallerini bildiren araştırmacı haber sitesi Mediapart ve haftalık hiciv dergisi Canard Enchaine de var. Her iki yayıncı da hacklemelerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mediapart kurucusu Edwy Plenel "Benim ve meslektaşım @LenaBredîn telefonlarına casusluk yapılmasının gerisinde doğrudan Fas istihbarat servisleri var ki, bu bağımsız gazetecilik ve toplumsal hareketlere yönelik baskının bir parçasıdır" diye tweetledi.

France Info'nun görüşünü sorduğu Fas'ın Paris Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti.

Morocco and Hungary deny reports that they infiltrated phones with Pegasus spyware https://t.co/vaWxFJLYtI pic.twitter.com/vQ2d3IyX44 — FRANCE 24 English (@France24_en) July 19, 2021

Afrika'daki Frankofon ülkelerden Fas, 1956'da Fransız sömürgeciliğinden çıkıp bağımsızlık ilan etmişti.