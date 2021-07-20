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    İngiltere vaka, İngiltere koronavirüs

    Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla 'norovirüs' vakalarının sayısı arttı

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    Avrupa
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    Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de son aylarda norovirüs vakalarının sayısı üç kat artış gösterdi. Normalde bir kış hastalığı olan norovirüs kendini şiddetli ishal, bulantı ve kusmayla gösteriyor.

    İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın 'Özgürlük Günü' diye adlandırdığı bugünden itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

    Kusma ve ishale neden oluyor

    Ancak, Public Health England (PHE) 5 Temmuz'a kadar olan beş hafta içinde ülkede toplam 154 norovirüs vakası meydana geldiğini duyurdu. Önceki beş yıl boyunca aynı dönemde İngiltere’de ortalama olarak 53 norovirüs vakasının meydana geldiğini bildirdi. Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubuna deniliyor. 

    © REUTERS / Hannah McKay
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    NTV'nin haberine göre bilim insanları, 'Özgürlük Gününün' ardından norovirüs vakalarının daha artacağından endişeli olduklarını söyledi. Vaka artışını, nüfusun daha önce direnç gösterdiği hastalıkların karantina sonrası daha güçlü bir şekilde geri döndüğü olası bir 'bağışıklık borcu' işareti olarak tanımladılar.

    Uzmanlar, bir norovirüs salgınının sağlık sistemi hala koronavirüsün etkisiyle boğuşurken hastanelerde aşırı yoğunluğa neden olabileceği konusunda uyardı. 

    Diğer taraftan PHE verileri, norovirüs vakalarının Nisan ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösterirken, Mayıs ayının son haftasında hızlandığını gösterdi.

    Tüm yaş gruplarında artış

    PHE'nin ulusal enfeksiyon servisi müdür yardımcısı Profesör Saheer Gharbia, Kovid kısıtlamalarının norovirüse insanlar arasında sınırlı bir yayılma olanağı verdiğini, ancak İngiltere'nin yeniden açılmasıyla birlikte bir trendin artık tersine döndüğünü söyledi.

    Gharbai, “Genellikle kış hastalığı olarak bilinen norovirüs, pandemi boyunca normalden daha düşük seviyelerdeydi ve toplumdaki insanlar arasında daha az yayılma fırsatı buldu. Ancak kısıtlamalar hafifledikçe, tüm yaş gruplarında vakalarda bir artış gördük" dedi.

    Bununla birlikte Profesör Gharbia, norovirüs enfeksiyonu semptomlarının ani başlangıçlı mide bulantısı, kusma ve ishali içerdiğini, ancak aynı zamanda yüksek ateş, karın ağrısı ve ağrıyan uzuvları da içerebileceğini söyledi.

    Gharbia, “Norovirüs semptomları yaşayanlar evde kalmalı ve virüsün başkalarına bulaşmasını önlemek için enfekte olan çocuklar semptomlar kaybolduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe gönderilmemelidir. Kovid'de olduğu gibi, bu virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için el yıkama gerçekten önemlidir. Ancak unutmayın, Kovid'in aksine alkol jelleri norovirüsü öldürmez, bu nedenle sabun ve su en iyisidir" tavsiyesinde bulundu.

    Solunum virüslerine karşı bağışıklık azaldı

    İngiltere'de koronavirüs
    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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    Öte yandan, East Anglia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Profesör Paul Hunter, diğer birçok patojen gibi norovirüsün, ilk karantina sırasında insandan insana enfeksiyon zinciri kırıldığında neredeyse var olmadığını söyledi.

    Hunter, “Çocuklarda norovirüs vakalarının artması, son 18 ay boyunca enfeksiyona maruz kalmamanın bir sonucu olarak hastalığa karşı bağışıklığın azaldığını kesin olarak kanıtlıyor. Diğer solunum yolu virüslerinden bazıları için vakaların arttığını görmeye başladık ve bu bize karantinadan çıktıkça halk sağlığı için sorunlara neden olabilecek birçok başka enfeksiyonun arttığını görmeye başlayacağımızı hatırlatıyor” dedi.

    Bağışıklık borcu

    Profesör Hunter, bazı doktorların bu fenomeni, Kovid'e karşı koruyucu önlemler kaldırıldığında diğer bulaşıcı hastalık vakalarının normalden daha fazla artması nedeniyle “bağışıklık borcu” olarak tanımladıklarını söyledi.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Norovirüs, Koronavirüs, İngiltere
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