İsrail'in casus yazılım ihracatı skandalı: Fas hükümetinin cep telefonunu hedef aldığı 1000 Fransız içinde Macron da var

Eski Fransa sömürgesi Fas'ta Kral VI. Muhammed yönetiminin Pegasus'la hedef aldığı 1000'den fazla Fransa vatandaşının içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu ortaya çıktı.

İsrailli şirket NSO Group'un onlarca ülkenin hükümetlerine sattığı Pegasus casus yazılımıyla binlerce gazeteci, aktivist ve muhalife dinleme-takip yapılması skandalının içinden çıkan Fas-Fransa skandalının çapı büyüyor.

Eski Fransa sömürgesi Fas'ta Kral VI. Muhammed yönetiminin Pegasus'la hedef aldığı 1000'den fazla Fransa vatandaşının içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu ortaya çıktı.

Fransız solunun saygın gazetesi Le Monde, Fas hükümetinin Pegasus'u kullanarak hacklemeye çalıştıkları arasında Cumhurbaşkanı Macron'a ait bir akıllı telefonun da olduğunu yazdı.

Habere göre Macron, önceki Başbakan Edouard Philippe ve hükümetin 14 üst düzey üyesi daha 2019'da Fas hükümetinin Pegasus operasyonunun hedefi oldu.

Macron'un hedef alınan telefonu cumhurbaşkanı seçildiği 2017'den beri kullandığı belirtildi.

Akıllı telefonlara çok meraklı olduğu ve birden fazla cihaz kullandığı bilinen neoliberal liderin sürekli olarak bunlarla konuşurken, mesajlaşırken, video sohbet yaparken ve ekranından bir şey okurken görülmesine kamuoyu aşina.

Haberle ilgili görüşleri sorulan Elysee Sarayı'ndan "Eğer gerçekse, çok vahim olduğu aşikar. İfşaatlar tümüyle açıklığa kavuşturulacaktır" açıklaması geldi.

Fas hükümeti ilk etapta bu iddiayla ilgili açıklama yapmadı.

Pegasus'la onlarca ülkede hedef alınan 50 bini aşkın kişi içinden 1000'den fazla Fransa vatandaşı çıkmasının ardından, France Info'ya değerlendirmelerde bulunan Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Bunlar kesinlikle şoke edici olgular ve eğer kanıtlanırlarsa son derece vahimler" demişti.

Fas'ın hedef aldığı Fransız gazetecilerin suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Başsavcılığı resmi soruşturma açtı.