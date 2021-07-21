Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği Fransa'da, sağlık kartı uygulaması başladı. Aşı olmayanlar veya negatif test sonucu göstermeyenler toplu etkinliklere katılamayacak. Uygulama, ülke çapında tepkilere de yol açtı.

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları son 24 saatte 18 bini bularak daha önceden görülmemiş bir artış gösterirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta açıkladığı sağlık kartı uygulaması yürürlüğe girdi.

Buna göre, sinema, müze ve spor müsabakaları gibi 50'den fazla kişinin bir arada bulunduğu etkinliklere Kovid-19 aşısı olmayanlar ve negatif test sonucu göstermeyenler alınmayacak.

Uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren de kafe, restoran ve alışveriş merkezi gibi ticari alanlar ile otobüs, tren ve uçakları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Müşterilerinin kimlik bilgilerini kontrol etmeyen işletmelere, önce 1.500 Euro, tekrarlanması halinde daha yüksek para cezaları uygulanacak.

Başbakan Jean Castex, sağlık kartının aşılanmamış gençleri teşvik etmeyi ve ülke çapında yeni bir karantina kararının alınmak zorunda kalınmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Ancak yeni uygulamalar, Macron'un partisi LREM'in milletvekilleri de dahil olmak üzere siyaseti ikiye böldü. Siyasiler aşılanmamış kişilerin sivil özgürlüklerini kısıtladığını ve kimliklerini kontrollerinin adil olmadığını belirtiyor.

LREM milletvekili Pacome Rupin, "Halk sağlığını korumak Mart 2020'den beri önceliğimiz oldu, ancak kurallar herkes için aynı olduğu için ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmedi. Sağlık kartı ülkemizi parçalayacak" dedi.

Aşırı sağcı National Rally'nin başkan yardımcısı Jordan Bardella da sistemi "herkesin herkes tarafından gözetlenmesi modeli" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, ülkenin bazı şehirlerinde de uygulamalara karşı eylemler düzenlendi. Gösterilerde 'Sağlık diktatörlüğüne hayır' sloganları atıldı.