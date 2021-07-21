EURO 2020 şampiyonluk kutlamalarının ardından Roma'da koronavirüs vakaları 5 kat arttı

Başkent Roma'daki koronavirüs vaka sayısı, İtalya'nın İngiltere'yi yenerek EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştığı 11 Temmuz tarihinden itibaren 5 kat arttı.

Haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, dün başkentte son 24 saat içinde 557 yeni vaka kaydedilirken, 11 Temmuz'da görülen yeni vaka sayısı ise 122 olarak kayıtlara geçti.

Lazio bölgesi de başkent merkezli vakalardaki patlamayla birlikte, EURO 2020 finali günündeki 164 vakaya kıyasla dün toplam 681 yeni vaka kaydetti.

Verileri açıklayan Lazio Bölgesel Sağlık Konseyi üyesi Alessio D'Amato, Roma şehir merkezinde büyük bir kalabalıkla şampiyonluğun kutlanmasını destekleyen İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı eleştirdi.

D'Amato, "Sözde 'Gravina etkisi'nin bedelini ödüyoruz. Ancak bu bedeli hastanelerde karmaşa yaşamadan karşılıyoruz" dedi. D'Amato, ağırlıklı olarak henüz aşılanmamış gençlerde vaka artışının gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.