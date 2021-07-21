Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı canlı yayında birbirine girdi

Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti. Canlı yayında Tofilat'a su atan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı Sergey Tofilat Jurnal TV’deki bir programa konuk uzmanlar olarak katıldı. Canlı yayınlanan program sırasında, Kosovan ve Tofilat tartışmaya başladı. Eski İçişleri Bakan Yardımcısı muhatabına hakaret ederek üzerine su dökünce karşılığında aldığı tokat ve yumruk darbeleri sonucu baygınlık geçirdi.

Programa katılan Moldova Liberal Partisi Başkanı Dorin Kirtoake, daha sonra Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Üzerine su döktülerse yumruklarla değil aynı şekilde karşılık vermelisin. Üstelik televizyondayken şiddete başvuramazsın. Sayın Kosovan’a tıbbi yardım sağlandı, ambulans çağırmak zorunda kalındı” diye yazdı.

Programın sunucusu Dmitriy Mişin, sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirirken Tofilat ve Kosovan’ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.