10 yaşındaki Avusturyalıdan Putin'e 'Avrupa'ya olan inancını kaybetmeme' çağrısı

Rusya’nın Avusturya Büyüelçiliği’nden yapılan açıklamada, 10 yaşındaki Avusturyalı Matthäus Brandstetter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazdığı mektubu Rus Büyükelçiye iletti.

Mektupta, “Avrupa'da Rusya'ya karşı iyi duygular besleyen ve daha yakın ortaklık kurmak isteyen birçok insan var. Lütfen Avrupa’ya olan inancınızı kaybetmeyin” ifadesine yer verildi.

“İlginç ve çok dikkat çekici mektup” için Matthäus Brandstetter’e teşekkür eden Rusya Büyükelçiliği, “Rusya halâ ortak sağlık, refah ve ilerleme uğruna işbirliğine ilgi duyan herkesle diyaloğa açık” diye kaydetti.

Rus diplomat, Matthäus Brandstetter’un isteğiyle ona Rusya liderinin imzalı fotoğrafını ve Rusya ile Moskova hakkında birkaç kitap yolladı.