Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'yerli haklar' yasasını imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'yerli halklar' kavramını tanımlayan ve bu halkların Kırım Tatarları, Karaylar ve Kırım Yahudileri olduğunu belirten yasa tasarısını imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'Ukrayna'nın Yerli Halkları Hakkında' başlıklı yasa tasarısını imzaladığı ifade edildi.

Ukrayna parlamentosu, ülke liderinin girişimiyle 1 Temmuz'da 'Ukrayna'nın Yerli Halkları Hakkında' adlı yasa tasarısını kabul etmişti. Rusların yerli halk olarak gösterilmediği yasa tasarısı, yerli halkların ülkedeki haklarını tanımlıyor.

Belgeye göre, 'yerli halk', Ukrayna topraklarında oluşan, kendine özgü dil ve kültür taşıyan, geleneksel sosyal, kültürel veya temsili organlara sahip olan, kendini yerli halk olarak gören, etnik azınlık oluşturan ve kendi devletine sahip olmayan otokton etnik topluluk anlamını karşılıyor.

Tasarı, Ukrayna'nın yerli halklarına kültür, eğitim, dil, bilgilendirme ve diğer haklarının korunmasına yönelik taahhütler veriyor.