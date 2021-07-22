Macron'dan 'Pegasus' yazılımı için acil toplantı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinin de dinlendiği iddia edilen Pegasus casus yazılımını tartışmak için Ulusal Güvenlik Toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pegasus casus yazılımını tartışmak için Ulusal Güvenlik Toplantısı düzenledi. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Macron'un Perşembe sabahı ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı.

Attal, "Başkan bu konuyu yakından takip ediyor ve çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail parlamentosu inceleme kurulunun da, Pegasus'un birçok ülkede kötüye kullanıldığına dair iddialar üzerine savunma ihracat politikasında değişikliğe gidebileceklerini söyledi.

NSO Grup yalanladı

NSO Group'un baş uyum görevlisi Chaim Gelfand Çarşamba günü İsrail televizyon kanalı i24'e verdiği demeçte, Macron'un müşterilerinin hedeflerinden biri olmadığını söyledi ve "Özellikle Fransa cumhurbaşkanı Macron'un bir hedef olmadığından emin olabiliriz" dedi.

Pegasus cihazlara nasıl erişiyor?

Pegasus casus yazılımının bir telefona sızabilmesi için kullanıcının virüslü bir bağlantıyı tıklamasına gerek yok. Erişilmek istenen telefonunun yakınında bulunan kablosuz bir alıcıdan faydalanılıyor.

iPhone modeli telefonlara ise mesajlaşma uygulaması iMessage’ın güvenlik açıklarından faydalanarak casus yazılımı yüklenebiliyor. Ayrıca WhatsApp’ı arayarak da telefona erişebiliyor. Burada kullanıcının telefonu açıp açmamasının bir önemi bulunmuyor. Pegasus, telefonun içindeki resim, video, kullanıcı şifresi, e-posta gibi bilgilere erişebiliyor. Dahası, Pegasus sadece WhatsApp’a değil, Telegram ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına da erişebiliyor.