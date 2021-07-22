Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ne kadar aşı yapılırsa o kadar özgür olacağız" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaların hayata geçirilebileceğini söyledi.

Yıllık basın toplantısında konuşan Merkel, "Ne kadar aşı yapılırsa o kadar özgür olacağız" dedi ve şunları söyledi:

"Bazı ülkeler zaten ilgili kararları kabul etti. Artan vakalar nedeniyle sağlık sistemi aşırı yüklendiğinde ek tedbirlerin getirilmesinin mümkün olduğunu belirtmek isterim."

Merkel ayrıca, ülkede özellikle de Delta varyantında artış görüldüğünü söyledi.

Merkel'den Kıbrıs açıklaması

Merkel ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda son zamanlarda yaşanan anlaşmazlığın ilişkileri daha da zorlaştırdığını ve farklılıkları çözmek için sabır gerektiğini söyledi.

Görüşmelerle ilgili soru sorulduğunda gazetecilere verdiği demeçte, "Bir aksilik oldu ama cesaretimiz kırılmamalı" dedi.