Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum

Almanya Başbakanı Merkel, bugün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs ve aşılamanın gerekliliği gibi konuların yanı sıra Türkiye ile ilişkilerden de bahsetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yi, AB ile anlaşma kapsamında çok sayıda Suriyeliyi kabul ettiği için övdü, Ankara ile iyi ilişkiler istediğini söyledi ama Türkiye'nin AB üyesi olmasını beklemediğinin altını çizdi.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Merkel, "Türkiye, Suriyeli sığınmacılarla ilgilenerek olağanüstü bir iş çıkarıyor. Türkiye ile bu anlaşmanın sürmesini isterim. Tüm taraflar için en iyisi bu" dedi.