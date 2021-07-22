Kovid teması nedeniyle tecrit için 600 bin İngilize ping atıldı: 'Pingdemi' yüzünden personel evde, hizmetler askıda

Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerinde, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayı kullanan 600 binden fazla kişiye Kovid-19'luyla temas gerekçesiyle kendilerini tecrit etmeleri uyarısı gönderildi. Bu yüzden çalışanlar işe gitmezken, süpermarketler, toptancılar ve nakliyeciler, istikrarlı gıda ve yakıt tedariki sağlamakta zorlanıyor.

Pandemi kısıtlamalarının dördüncü ve son aşamasının 19 Temmuz'a kaldırıldığı İngiltere ile Galler'de, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 temas izleme uygulaması, kullanıcılarının 600 binden fazlasına temas gerekçesiyle uyarı mesajı gönderdi. Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) ping attığı kişilerden kendilerini 10 gün tecrit etmeleri istendiğinden, ülkede işgücü sıkıntısı doğdu. Bu yüzden tedarik zincirlerinde aksamalar başgösterirken, pandeminin üzerine şimdi pingdemi yaşandığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Ping atılan 618 bin 903 kişiden 607 bin 486'sının İngiltere'de diğerlerinin ise Galler'de yaşadığı belirtilirken, veriler, önceki haftaya kıyasla yüzde 17'lik artış meydana geldiğini ortaya koydu.

Çok sayıda çalışanın kendini tecrit etmesi nedeniyle işletmelerden pingdeminin ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetler yükseldi.

Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin tecrit nedeniyle evde kalmasından ötürü hizmet ve tedarik sıkıntısı yaşandığından yakındı.

Tüketiciler de ülke çapında bulunamayan ürünler ve alamadıkları hizmetlerle ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ise "Uyarı alıyorsanız, kendinizi tecrit etmelisiniz. Zorluklar olduğunu biliyorum, eksiklikleri takip ediyor, raporları görüyoruz, ancak kurallar açık ve bence bunlara uyulması gerekiyor" açıklamasını yaptı.