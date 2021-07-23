Çalışmalara yardım etmiş gibi görünmek için kendini çamura bulayan muhabir kovuldu

Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da 'Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı' başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen'in aslında temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
Das ist die @RTLde Moderatorin Ohlen, die "anpackt" - wie im nachfolgenden RTL-Artikel geschrieben wird.@Hadmut @argonerd pic.twitter.com/l1zFOd1pdc— Eddie Graf (@Eddie_1412) July 22, 2021
Bunun üzerine haber internet sitesinden kaldırıldı, Ohlen'in işine son verildi.
RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanıldı.
Hier ist das fleißige Bienchen 🤣🤣🤡🤡mit ihrem Märchen das sie mit angepackt hat 😂😂 pic.twitter.com/brdhofXl5k— BockwurstMitSauerkraut (@Michael45644934) July 22, 2021
Ohlen, 2008'den bu yana RTL'de görev yapıyordu.
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