Çalışmalara yardım etmiş gibi görünmek için kendini çamura bulayan muhabir kovuldu

Avrupa'nın batısında en az 200 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini takip eden gazetecilerden biri, hazırladığı haber için yalan söylediği ortaya çıkınca işini kaybetti.

Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da 'Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı' başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen'in aslında temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

​Bunun üzerine haber internet sitesinden kaldırıldı, Ohlen'in işine son verildi.

RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanıldı.

Hier ist das fleißige Bienchen 🤣🤣🤡🤡mit ihrem Märchen das sie mit angepackt hat 😂😂 pic.twitter.com/brdhofXl5k — BockwurstMitSauerkraut (@Michael45644934) July 22, 2021

​Ohlen, 2008'den bu yana RTL'de görev yapıyordu.