Tomografi görüntüleri yayınlandı: Almanya'da günde birkaç kez mastürbasyon yapan 51 yaşındaki adam felç geçirdi

Almanya’da yaşayan 51 yaşındaki Japon uyruklu bir adam, mastürbasyon sebebiyle felç geçirdi. Uzmanlar, cinsel aktivite sırasındaki ani kan basıncının felce neden olabileceği uyarısı yaptı.

İnme ve Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan vaka sunumuna göre, ismi açıklanmayan adama mastürbasyon sebebiyle inme indi.

Doktorlar günde birkaç kez mastürbasyon yapan adamın, baş ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldiğini ve çekilen beyin tomografisi sonucunda felç geçirdiğini belirlediklerini söyledi.

Vakaya ait tomografi görüntülerinde hastanın beyinde kanamalar oluştuğu görüldü.

2 hafta hastanede tedavi gören adamın sağlıklı olarak taburcu edildiği belirtildi.

Single Japanese man, 51, almost masturbates himself to death https://t.co/ZclaRKUFo1 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 23, 2021

​King's College Hastanesi'nden beyin damar cerrahı Dr. Daniel Walsh, Daily Mail'e yaptığı açıklamada beyindeki kanamanın, kan basıncında ani bir artışla bağlantılı olduğunu söyledi. Ani kan basıncı artışının mastürbasyon da dahil olmak üzere cinsel aktivitelerde görüldüğünü belirten Walsh, cinsel ilişki sırasında Viagra veya kokain gibi maddelerin alınmasının bu tür felç geçirme riskini artırabileceğini belirtti.