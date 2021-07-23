Avusturya Başbakanı: Suç vakaları, Afganların sınırdışı edilmesinin neden durmaması gerektiğini gösteriyor

Afgan sığınmacıların karıştığı suç vakalarıyla sarsılan Avusturya'da sınırdışıları sürdürme kararlılığını beyan eden Kurz, "Korunmak için bize gelen insanların ne yasalarımıza uymaları ne de değerlerimizi kabul etmelerine tahammül gösterilemez" dedi.

Avusturya'da suç işlemiş Afganların sınırdışı edilmesi tartışmaları 13 yaşında bir kızın tecavüz edilip öldürülmesinden 4 Afgan sığınmacının sorumlu tutulmasıyla alevlenirken yeni bir vaka meydana geldi. Başkent Viyana'da 28 yaşındaki bir Afgan'ın sınırdışı edilmek üzere götürüldüğü karakolda bir kadın polisi ağır yaralaması ve bu sırada kadın düşmanı hakaretlerde bulunmasının ardından, Başbakan Sebastian Kurz, Afganistan'a geri göndermelere devam edileceğine dair kararlılığını beyan etti.

Hastanede tedavi altına alınan kadın polisin hızla sağlığına kavuşmasını temenni eden Başbakan Kurz, şunları söyledi:

"Korunmak için bize gelen insanların ne yasalarımıza uymaları ne de değerlerimizi kabul etmelerine tahammül gösterilemez. Bunun gibi olaylar, Afganistan'a sınırdışıların neden durmaması gerektiğini gösteriyor."

Tecavüz-cinayet zanlılarının suç sicili var

Bu ayın başında 13 yaşındaki kızın boğularak öldürülmesi vakasının 16-25 yaşlarındaki 4 Afgan zanlısından 3'ü yakalanmıştı. 16 yaşındakinin sığınma başvurusunun olduğu, 18 yaşındakinin uyuşturucu ve hırsızlık suçları sicili olduğu ve sınırdışı edilmeye karşı temyize gittiği, 23 yaşındaki zanlının biri hırsızlık olmak üzere üç mahkumiyet nedeniyle koruma altında olma statüsünü kaybettiği, dördüncü zanlının tecavüz ve cinayete müdahil olduğu suçlamasını reddettiği basına yansımıştı.

'Irkçı önyargılar uyandırmak için kullanılıyor'

Bu suç vakaları, Avusturya'da Afganistan'a sınırdışılarla ilgili hararetli tartışma dönemine denk geldi. STK'ler 13 yaşındaki kızın başına gelenlerin 'ırkçı saptırma manevrası olarak istismar edildiği ve Avusturya'da yaşayan Afganlara karşı genelleştirilmiş, ırkçı önyargılar uyandırmak için kullanıldığını' savundu.

'Failleri kurban gibi göstermeyin'

Bunun üzerine 'failleri kurbanlara dönüştürmenin her biçimine karşı çıktığı' açıklamasını yapan Kurz, 8 Temmuz'da şöyle konuştu:

"Söylenmesi zorunlu olan gerçekler var ve ben de onları söylemeye devam edeceğim. Irkçı saptırmadan bahsetmek, kurbanlarla alay etmek ve yaslı ailelerin suratına tokat atmaktır."