Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84’e çıktı

Almanya'da Kovid-19 daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84’e çıktığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan raporda Almanya’da son dönemde Kovid-19 enfeksiyonlarının büyük bölümünün endişe verici varyantlardan kaynaklandığı belirtildi.

Raporda 5-11 Temmuz'da incelenen yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 84’ünde Delta varyantı, yüzde 12'sinde de Alfa varyantının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Delta varyantının ülkede hızla yayıldığına işaret edilen raporda, mayıs ortasında yüzde 2,6 olarak tespit edilen yeni vakalardaki Delta varyantının oranı haziran sonunda yüzde 59'a yükselmişti.

Almanya’da Kovid-19 vaka sayıları artıyor

Öte yandan Almanya’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 89 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 752 bin 592’ye çıktı.

Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 91 bin 492’ye yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 13,2 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz’da 4,9’e gerileyen bu sayı, 9 Temmuz’da 5,5'e, 16 Temmuz’da 8,6’ya, dün de 12,2'ye yükselmişti.

'Güvenlik açığına' neden olabileceği gerekçesiyle eczanelerde aşı sertifikası düzenlenmesi durduruldu

Öte yandan ülkede Eczaneler Birliğinin (DAV) sistemindeki "güvenlik açığı" nedeniyle eczanelerde dijital aşı sertifikası düzenlenmesi uygulaması durduruldu.

DAV'dan yapılan açıklamada, rekabet yasalarındaki düzenleme uyarınca birliğe üye olmayan eczanelere dijital aşı sertifikaları düzenlemeleri için konuk hesap oluşturma imkanı verildiği hatırlatıldı.

Handelsblatt gazetesinin, dün sistemdeki güvenlik açığına ilişkin haberi üzerine yapılan açıklamada, bilişim uzmanlarının orijinaline benzer şekilde hazırladığı sahte belgelerle var olmayan bir eczane için sistemde misafir hesabı oluşturduğu ve bu yolla 2 aşı sertifikası düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, haberde işaret edilen bilgiler ışığında, Almanya Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucu ülke genelinde eczanelerin aşı sertifikası verme yetkisinin durdurulduğu kaydedildi.

Haftada birkaç kez incelemeye tabi tutulan misafir hesapların, tekrar inceleneceği aktarılan açıklamada, ayrıca sistemdeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar eczaneler tarafından verilen 25 milyondan fazla aşı sertifikasının tamamının yasal olarak kayıtlı eczaneler tarafından verildiğinin varsayıldığı ifade edildi.

Eczanelerin tekrar ne zaman aşı sertifikası düzenleyebileceklerinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, sistemde bulunan yaklaşık 17 bin 900 hesaptan 470'inin misafir hesap olduğu bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da halkın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olduklarını gösteren dijital aşı sertifikası uygulaması haziran ortasında başlamıştı.