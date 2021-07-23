Azerbaycan: Bir askerimiz Ermenistan tarafından ateş açılması sonucunda hayatını kaybetti

Bakanlığın açıklamasında, “23 Temmuz’da 15:00 civarında Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri Basargeçer bölgesindeki mevzilerinden Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Kelbecer’deki kısmında bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Karşı taraftan bir keskin nişancının ateş etmesi sonucunda Azerbaycan ordusundan Farman Yagublu isimli asker hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan bu tip gerilimler son haftalarda sıklaştı. Taraflar ilk ateş açanın karşı taraf olduğuna dair birbirlerine suçlamalar yöneltiyor.
Sınırdaki gerilim, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Erivan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor.
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