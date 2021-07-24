Ukrayna'da İran’dan gelen yaklaşık 370 kilo eroin ele geçirildi: 2 Türk gözaltına alındı

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, İran’dan tırlarla tuğla içinde getirilen ve toplam maliyeti 36 milyon 800 bin dolar olan yaklaşık 370 kilogram eroinin ele geçirildiğini, sevkiyatı yöneten 2 Türkiye vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.

Venediktova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Kolluk kuvvetleri, İran'dan Ukrayna'ya giden bir kamyonun Kiev kentindeki bir depoya teslimatını kontrol etti. Bir römork içinde, özel olarak hazırlanmış içi boş sahte tuğlalar içinde uyuşturucu tespit edildi. Arama sırasında, bin 159 adet eroinli brikete el konuldu” ifadesini kullandı.

Sevkiyat organizatörlerinin gözaltına alındığı, arama sırasında 2 bavul içinde de bin 550 gram eroin içeren 5 briketin bulunduğu aktarıldı.

Venediktova, “Ele geçirilen çok tehlikeli uyuşturucunun toplam ağırlığı 368 kilogramın üzerinde, bu da karaborsa fiyatlarında en az 1 milyar grivna (36 milyon 800 bin dolar) değerinde” diye yazdı.