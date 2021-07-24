Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakalarında artış: Yeni kısıtlamalar gündemde

Avrupa'nın birçok ülkesinde normalleşmeyle birlikte koronavirüs vakalarında artışlar yaşanıyor. İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bini aşarken, İspanya 35 bin vaka ile kıtada en çok vaka bildiren ülke oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında tekrar artış eğiliminin görüldüğü birçok Avrupa ülkesinde, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar sertleştiriliyor.

İtalya, 6 Ağustos'tan itibaren stadyumlara, müzelere, tiyatrolara, sergi merkezlerine ve kapalı spor salonlarına yalnızca aşı olan ve Avbelgesi ibraz edenleri alacak.

Günlük 50 bin vaka barajını geçen İngiltere'de de İtalya'ya benzer önlemler gündemde. İngiltere'de ayrıca eylül ayından itibaren sırası gelenlere üçüncü doz aşıları vurmayı da planlıyor.

Aşı tedarikinde ve aşılama faaliyetlerinde geciken Bosna Hersek'te, nüfusun yalnızca yüzde 5'i aşılandı. Yetkililerin, aşı zorunluluğu getirmeyi planlamadıklarını açıkladıkları ülkede birçok salgın önleminin kaldırılmasıyla sokaklar salgından önceki haline döndü.