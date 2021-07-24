İngiltere’de koronavirüsün yeni bir varyantı saptandı

The Mirror'un haberine göre PHE’nin sağlık uzmanları, İngiltere’de koronavirüsün yeni bir mutasyonunu saptadı.

Uzmanlar, “Bugüne kadar ülke genelinde B.1.621 mutasyonunun bulaştığı 16 enfeksiyon vakası tespit edildi. Bunların çoğu yurtdışına yapılan seyahatler ile ilgili” açıklamasında bulundu.

PHE uzmanları şu anda yeni Kovid-19 varyantını analiz ediyor. Bu suşun koronavirüs aşılarını daha az etkili hale getirdiğine dair henüz bir kanıt yok.

Haberde, “PHE, mutasyonların virüs davranışı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için laboratuvar testlerine devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Temmuz ayında uzmanlar, Hindistan varyantının (Delta) İngiliz türüne göre daha tehlikeli olduğunu tespit etmişti.

Son verilere göre, Haziran ayında bilim adamlarının Rusya’da araştırdığı örneklerin yüzde 90'ında Hindistan suşu bulunmuştu. Bazı uzmanlar, ülkedeki Kovid-19 insidansındaki Haziran zirvesini, Rusya'ya giren koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilişkilendirmişti.

Delta varyantı bu hafta içinde 70’ten fazla ülkede yayıldı, İngiltere’de baskın hale geldi. Geçen hafta ülkede 30 binden fazla koronavirüs vakası tespit edilirken, bunların yüzde 90’ında Hindistan varyantı tespit edilmişti.