Aşı karşıtları, Londra'da kısıtlamaları protesto etti

Trafalgar Meydanı'nda toplanan kalabalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamındaki aşılama ve karantina süreçleri gibi politikalara karşı protesto gösterisi düzenledi.

Kalabalık ellerinde 'Çocuklarımızı rahat bırakın', 'Aşı pasaportuna, kısıtlamalara karşıyız', 'Boris bizi yalnız bırak' yazılı dövizler taşıyarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı protesto etti.

© AA Trafalgar Meydanı'nda toplanan kalabalık kısıtlamaları protesto etti

Protesto etkinliklerine komplo teorileriyle tanınan Kate Shemirani de katıldı. Göstericiler, İngiltere'de eylül ayı sonunda itibaren birçok mekana girebilmek için aşı pasaportunun zorunlu hale gelmesini ön gören tasarıyı protesto etti.

İngiltere'de günlük vaka sayısı özellikle EURO 2020'den sonra her gün artışa geçerek, son 1 hafta da 50 bin bandını da aşmıştı. Ülkedeki son veriler, 18-30 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 35'inin ilk aşısını olduğunu gösteriyor.