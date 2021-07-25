Macron'dan aşı zorunluluğuna yönelik protestolara 'sorumsuzluk, egoizm' tepkisi

Fransa'da ağustostan itibaren restoranlar, barlar, alışveriş merkezleri, uçaklar ve uzun mesafe trenlerine adım atmak için ya aşı olunduğuna ya da yakın zamanlı negatif test sonucuna dair sağlık kimlik belgesi göstermek gerekecek. Buna karşı çıkan protestoculara Macron, "Sorumsuzluk, egoizm" tepkisini gösterdi.

Koronavirüsün delta varyantının Biontech gibi aşıların etkililiğine dair sonuçlara rağmen yayılması karşısında yeni önlemlerin gündeme gelmesi üzerine Avrupa'da insanlar yaz sıcaklarını dinlemeden sokaklara döküldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzun süreli kitlesel protestolara neden olan neoliberal reformlarının üzerine Kovid aşısı-testi durumunu gösteren sağlık kimliği ile sağlık personeline aşı zorunluluğu öngörmesi, yeni protesto dalgası başlattı.

'Özgürlüğünüzün kurbanı olmayalım'

24 Temmuz'da Fransa çapında resmi verilere göre 161 bin kişinin katıldığı protestoların polise yönelik saldırılara da sahne olmasının ardından açıklama yapan Macron, aşılanmaktan kaçınmanın sorumsuzluk göstergesi olduğunu söyledi:

PARIS - La BRAVM attaquée par plusieurs manifestants. Une moto au sol. Gaz lacrymogène et projectiles.



Tensions en cours. #PasseSanitaire #manifs24juillet pic.twitter.com/wYdWv3GiUG — Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

"Kimseye hiçbir şey borçlu olmamak gibi bir özgürlük yoktur. Bana aşılanmak istemediğinizi söylerseniz özgürlüğünüzün ne değeri kalır? Eğer yarın babanıza, annenize ya da bana bulaştırırsanız, ben sizin özgürlüğünüzün kurbanı olurum. Bu özgürlük değildir, buna sorumsuzluk, egoizm denir."

À Tahiti, Emmanuel Macron répond aux antivax et dénonce "l'égoïsme" pic.twitter.com/Nrn2Vo5LEz — BFMTV (@BFMTV) July 25, 2021

Tahiti'deki bir hastanede sağlık çalışanları önünde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız Polinezyası'nda görüştüğü tüm tıbbi profesyonellerin aşılamaya inandığını dile getirerek ekledi:

"Delta varyantı gözönüne alındığında, pandemi yeniden zirve yapmaya gidiyor. Benim mesajım basit: Aşı olun."

Emmanuel Macron: "Je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre le virus" pic.twitter.com/t7HAUPfKGa — BFMTV (@BFMTV) July 25, 2021

Macron'un bu ay pandemiyi dizginlemek için açıkladığı yeni önlem paketine göre ağustostan itibaren restoranlar, barlar, alışveriş merkezleri, uçaklar ve uzun mesafe trenlerine adım atmak için ya aşı olunduğuna ya da yakın zamanlı negatif test sonucuna dair sağlık kimlik belgesi göstermek gerekecek. Yanısıra sağlık çalışanları, bakımevi çalışanları ve itfaiyeciler için aşılanmak zorunlu hale gelecek.

Dün Paris'te binlerce kişi "Özgürlük, özgürlük" sloganları atar ve 'diktatör' diye niteledikleri Macron’un azledilmesi çağrısı yaparken, protestocuların hükümet yandaşlığıyla suçladıkları BFMTV'nin Elabe’ye yaptırdığı ankete göre, Fransızların yüzde 76'sı aşı zorunluluğu ve önlemlerin sıkılaştırmasını onaylıyor.