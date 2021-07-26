Fransa Parlamentosu, tartışmalı koronavirüs aşı pasaportu yasa tasarısını kabul etti

Fransa Parlamentosu'nun üst kanadı Senato ile alt kanadı Ulusal Meclis üyeleri oluşturdukları ortak bir komisyonda, koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportu yasa tasarısını yapılan bazı yeni değişikliklerle 123'e karşı 199 oyla kabul etti.

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Fransa'da, Kovid-19 aşı belgesi, son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testi veya son 6 ay içinde Kovid-19'u atlattığını kanıtlayan bir belge sunulması getiren Kovid-19 aşı pasaportu yasa tasarısı, Konser gibi etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlarda zorunlu hale getirilmişti. Ülkede birçok vatandaş ise, yasa tasarısına karşı çıkarak protestolar düzenlemişti. Fransa'da gerginliğe neden olan Kovid-19 aşı pasaportu yasa tasarısına ilişkin toplanan Fransa Parlamentosu'nun alt ve üst kanadından ise, bazı yeni değişikliklerin ardından yasa tasarısına onay geldi.

Parlamento'nun üst kanadı Senato ile alt kanadı Ulusal Meclis üyeleri oluşturdukları ortak komisyonda yaklaşık 3 saat süren görüşmelerde, yasa tasarısına 18 yaşından küçüklerin Kovid-19 aşı pasaportu uygulamadan muaf tutulmasını, alışveriş merkezleri ve restoranların açık teraslarında belge talep edilmemesini ve 16-17 yaşındaki gençlerin ailelerinin izni olmadan Kovid-19'a karşı aşılanabilmesini ekledi. Yeni değişikliklerin ardından yapılan oylamada alt ve üst kanat üyeleri, 123'e karşı 199 oyla yasa tasarısını kabul etti. Ayrıca üyeler, aşı pasaportu zorunluluğunun 30 Ağustos'tan 15 Eylül'e ertelenmesini de talep etti.