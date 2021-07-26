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    İngiliz ordusu

    İngiliz ordusundaki kadınların üçte ikisi zorbalığa ve cinsel istismara maruz kaldı

    © AFP 2021 / Carl Court
    Avrupa
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    İngiliz ordusunun 'kadın askerleri korumakta başarısız' olduğunu ortaya koyan bir parlamento raporuna göre, silahlı kuvvetlerdeki kadınların neredeyse üçte ikisi, kariyerleri boyunca "zorbalığa, cinsel tacize ve ayrımcılığa" maruz kalıyor.

    İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde kadınlara yönelik muameleye ilişkin soruşturmasını, 'tarihinin en hayati soruşturmalarından biri' olarak duyuran savunma alt komitesi, 4 bin 106 eski kadın asker ile mevcut kadın personeli dinledi.

    Komitede yer alan milletvekillerine, orduda maruz kaldıkları olayları anlatan eski ve mevcut kadın personelin yüzde 62'si, "kabul edilemez davranışlara" tanık olduğunu veya bunlara maruz kaldığını ifade etti.

    Milletvekillerinin, cinsel saldırı ve tecavüz iddialarıyla 'gerçekten şok' olduklarını dile getirdikleri parlamento raporunda, "toplu tecavüz, terfi için cinsel ilişki ile kampta veya gemilerde kötü muamele" örnekleri yer alıyor.

    ABD ordusu
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    ABD ordusunda son 11 yılda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakası rapor edildi
    Cinsel yaklaşımları reddettikleri için nasıl zorbalığa maruz kaldıklarını belirten bazı kadınlar ise diğer kadın arkadaşlarının, erkek grupları tarafından uğradıkları saldırılara tanık olduklarını, ancak bunları bildirmekten çok korktuklarını kaydetti.

    İfadeleri dinleyen milletvekilleri, kadınların cinsel tacize uğrama olasılığının, erkeklerden 10 kat daha fazla olduğu konusunda "ciddi endişe" duyduklarını dile getirdi.

    'Kadınların emir komuta zinciri tarafından yüzüstü bırakıldığı açık'

    Soruşturmayı yöneten ve kendisi de eski asker olan milletvekili Sarah Atherton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Duyduğumuz hikayeler kadınlar için zor bir tablo çiziyor. Orduda tecavüze uğrayan bir kadın, sesini çıkarmanın kariyerine zarar vereceği korkusuyla, sıklıkla suçlanan faille birlikte yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

    Ordunun, cinsel saldırı ve tacizi ele alışında da ciddi sorunların olduğu tespitine yer verilen raporda, bu durumun genellikle mağdurların içinde bulunduğu travmayı artırdığına dikkat çekildi.

    Atherton, "Kıdemli memurların, kendi itibarlarını ve kariyerlerini korumak için şikayetleri halının altına süpürdüğüne dair suçlamaları duyduk. Pek çok komutan doğru olanı yapmak istese de kadın hizmet personelinin sıklıkla emir komuta zinciri tarafından yüzüstü bırakıldığı açık" değerlendirmesinde bulundu.

    'Tecavüz davalarında düşük mahkumiyet kararları'

    Parlamento raporu, cinsel içerikli şikayetlerle ilgilenme konusunda emir komuta zincirinin kaldırılmasını ve yerine yeni bir yetki verilmesi gerektiğini savunuyor.

    Katrina Hodge
    © AP Photo / Matt Dunham, Adrian Harlen
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    Raporda ayrıca, Savunma Bakanlığına, tecavüz ve cinsel saldırı vakalarını, askeri adalet sisteminden sivil mahkeme sistemine devretmesi çağrısında bulunuluyor.

    İstatistikler, askeri mahkemelerin özellikle tecavüz olaylarında sivil mahkemelere göre daha düşük mahkumiyet kararı oranlarını ortaya koyuyor.

    Hükümet verilerine göre, 2015-2020 yıllarında sivil mahkemelerde tecavüze ilişkin ortalama mahkumiyet oranı yaklaşık yüzde 34 iken, askeri mahkemelerdeki tecavüz davalarında ise bu oran yüzde 16 olarak dikkati çekiyor.

    Sarah Atherton, "Kadın askerler adaletten mahrum bırakılıyor. Ciddi cinsel suçlara ilişkin yargılamaların, askeri mahkemelerde yapılmaması gerektiği bizim için açık" ifadesini kullandı.

    Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın askerlere yardımcı olmak için değişiklikler yapıldığını bildirdi.

    Etiketler:
    Cinsel taciz, Taciz, Kadın Asker, İngiltere, İngiliz ordusu
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