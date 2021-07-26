RBK: Rusya, AB’ye 1 milyar euro'dan fazla karbon vergisi ödeyecek

Rus RBK gazetesinin haberinde, sınır ötesi vergiler tam olarak alınmaya başladığında Rus demir, çelik, alüminyum ve gübre tedarikçilerinin AB’ye yılda ödeyeceği vergi miktarının en az 1.1 milyar euro olabileceği belirtildi.

RBK’nın Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı onaylı yöntemle gerçekleştirdiği hesaplamaya göre, Avrupa Komisyonu’nun 14 Temmuz’da resmen teklif ettiği sınır ötesi karbon vergisi, Avrupa ülkelerinin yetkilileri tarafından tamamıyla alınmaya başladığında, büyük karbon ayak izine sahip Rus mallarının tedarikçileri yılda en az 1.1 milyar euro ödeme yapacak.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 ithalat hacmine dayandırılan dış ticaret verilerine atıfta bulunulan haberde, vergiler Rusya’nın AB’ye yaptığı sevkiyatları yaklaşık 7 milyar euro (Rusya’nın geçen yıl AB’ye gönderdiği malların toplamının yüzde 7.3’ü) kadar etkileyecek. Bu, ayni olarak 16.3 milyon tona tekabül ediyor.

Rusya için bu vergi, malların değerinin yüzde 16’sı kadar ek advalorem vergiye eşdeğer olacak. En çok vergi ise Rusya’dan demir ve çelik sevkiyatında ödenecek. Bu tutar 655 milyon euro kadar olacak. Azotlu gübrelerde ise 398 milyon euro'luk bir vergi ödenmesi gerekecek.